(Di giovedì 16 maggio 2024) Avvio in calo per Eni in Piazza Affari: nelle prime battute il titolo cede il 2,8% a 14,7 euro,ndosi di fatto alla procedura accelerata di raccolta ordini del Tesoro per una quota del 2,8% del gruppo, con il Mef che scende così sotto il 2% del capitale dal 4,79% precedente.

Borsa oggi 16 maggio: Wall Street da record ma prudenza in Europa. Occhi a Eni, Saipem, Mps - borsa oggi 16 maggio: Wall Street da record ma prudenza in Europa. Occhi a Eni, Saipem, Mps - borsa Tokyo in rialzo nonostante dati sull’economia L’indice ... la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, nonostante i dati più deboli delle attese sull’economia nipponica che si è ...

Dollaro debole dopo l'inflazione Usa - Dollaro debole dopo l'inflazione Usa - Il dollaro si è indebolito dopo che l'inflazione core degli Stati Uniti è scesa sui minimi degli ultimi tre anni e le vendite al dettaglio sono risultate piatte, numeri che hanno alimentato le ...

Eni debole in Borsa (-2,8%), si allinea a vendita del Mef - Eni debole in borsa (-2,8%), si allinea a vendita del Mef - Avvio in calo per Eni in Piazza Affari: nelle prime battute il titolo cede il 2,8% a 14,7 euro, allineandosi di fatto alla procedura accelerata di raccolta ordini del Tesoro per una quota del 2,8% del ...