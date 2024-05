Allenatori Iniziati i sondaggi al Matelica | in lizza pure Marinelli

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il primo nodo da sciogliere è la scelta dell’allenatore e molte società sono alle prese con questo problema. Il, appena salito in Eccellenza, sta sondando diverse piste: la dirigenza ha messo nel mirino anche Daniele(foto), Nico Mariani e Giuseppe Santoni. La Sangiustese dovrebbe ripartire da Luigi Giandomenico che ha portato la squadra alla salvezza e il tecnico è apparso disponibile a rimanere in un ambiente che conosce molto bene. Il Fabriano Cerreto prova ad assicurarsi Giovanni Cornacchini, ma è a dir poco molto complicato arrivare al tecnico fanese. Dovrebbe continuare il rapporto tra Chiesanuova e Roberto Mobili, un binomio che ha fatto benissimo in Eccellenza. Il Montefano nei prossimi giorni comincerà a programmare la stagione, la dirigenza è più che soddisfatta del cammino fatto dalla squadra. Il Montegranaro è alla ...

