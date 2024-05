All' ultimo secondo salta l' incontro previsto fra Meloni e il premier lettone | i motivi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Era tutto pronto per il bilaterale fra il presidente del Consiglio Giorgiae il primo ministro della Repubblica di Lettonia Edgars Rinkevics. La polizia schierata in piazza, la bandiera issata sul balconcino di Palazzo Chigi, poi però l', inizialmente per le 15, è stato annullato. Cosa abbia fattore l'non è chiaro, ma l'assenza di Giorgianel Consiglio dei ministri perpersonali è un indizio. La riunione comunque si è svolta sotto la direzione del viceAntonio Tajani. Un Consiglio dei ministri lampo. All'ordine del giorno il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull'acquisizione da parte di Cogne Acciai Speciali Spa dell'intero capitale sociale di Mannesmann Stainless Tubes GmbH e delle sue controllate. ...