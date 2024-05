Calcio uisp A segno il S Andrea Castelnuovo al via nei quarti

(Di giovedì 16 maggio 2024) È iniziata la fase finale del campionato didi Forlì, Cesena e Rimini dopo la regular season e i gironi di qualificazione. Nella gara d’andata deidi finale dei playoff il Sant’si è imposto 2-1 nel match interno con l’Adriatica Bellaria, grazie a un rigore trasformato da Gabelli e a una rete segnata da Testa. Sabato prossimo la partita di ritorno a campi invertiti. I risultati delle altre gare: Pianventena-Stouie Lugo 2-0, Verucchiese-Vecchia Romagna Bellaria 2-1, Diavoli Rossi Santarcangelo-All Star Riccione 0-3. In Coppavittoria corsara del Galaxy Forno’, di mister Grilli, che ha vinto 0-1 in casa dell’Olimpia Crocetta grazie alla rete segnata da Piluri. Lunedì prossimo il match di ritorno.

