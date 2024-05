Formia Antonio Di Rocco nuovo capo di gabinetto dell’assessora regionale Simona Baldassarre

(Di giovedì 16 maggio 2024)– Pur non disponendo di un consigliere, lapolitica da qualche ora ha una maggiore rappresentanza alla Regione Lazio. Ilgruppo consiliare della lista “PrimaDi, candidato quindici mesi fa alle elezioni regionali per la Lega, da lunedì è diventato ildidell’assessoreCultura, Pari opportunità, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia – Dopo mesi di intensa programmazione di interventi di rifacimento e riqualificazione , da attuare in varie zone della città, molti cantieri sono stati aperti e molti stanno per essere avviati. Sono le parole soddisfatte del Sindaco di Formia ...

Formia , 3 maggio 2024 – Dopo mesi di intensa programmazione di interventi di rifacimento e riqualificazione , da attuare in varie zone della città, molti cantieri sono stati aperti e molti stanno per essere avviati. Sono le parole soddisfatte del ...

Il Ferentino sconfigge il Formia e resta in Eccellenza. Tra il pubblico anche il ministro Antonio Tajani - Il Ferentino sconfigge il formia e resta in Eccellenza. Tra il pubblico anche il ministro antonio Tajani - Il Ferentino calcio ha sconfitto 1-0 il formia, stamane, allo stadio comunale di Ferentino, nello spareggio dei play out, per la permanenza in Eccellenza, ed è quindi salvo. Il match si è disputato in ...

Formia / “Passeggiata di Cicerone”: sottoscritto l’atto di donazione della famiglia Ranucci - formia / “Passeggiata di Cicerone”: sottoscritto l’atto di donazione della famiglia Ranucci - formia – Ieri mattina, presso la sala Sicurezza del Palazzo Comunale, è stato sottoscritto l’atto di donazione della famiglia Ranucci in favore del Comune di formia. Alla cerimonia ufficiale hanno pre ...

Delitto Battaglia. La sentenza a luglio con rito abbreviato - Delitto Battaglia. La sentenza a luglio con rito abbreviato - Il 62enne Iadicicco è accusato di omicidio ma per l’avvocato fu legittima difesa. Convocati anche i familiari del 47enne ucciso con un’unica coltellata in via Cura.