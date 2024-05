Sci alpino - lanciato dallo Sci Club Forlì è stato chiamato in azzurro in Coppa Europa nelle discipline veloci Vincenz - in archivio una grande stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo sci nel sangue, anche se è cresciuto sulle piste del Falterona e non delle Dolomiti. Lorenzoi, classe 2003, ha vissuto un’annata davvero super, la più importante da quando ha deciso che lo sci sarebbepiù di una passione e ha fatto domanda per entrare nella scuola sportiva di Malles, in Alto Adige, dacuisono usciti campioni come Innerhofer e Paris, a suo tempo premiati con il Cristallo d’oroSci. "Era il maggio 2014 – racconta lo stesso Lorenzoi – quando alla cena sociale lo scimi regalò un poster per ricordare la mia bellaagonistica nel Cae 2013-14, con tutte le mie foto a ricordo delle gare più belle. Sono trascorsi dieci anni e il poster è ancora lì, appeso nella mia ...