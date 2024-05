Sabatini | Oaktree-Zhang? Ho un dubbio - forse c’è qualcuno dietro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha detto la sua sulla situazione legata al futuro societario dell’Inter, concentrandosi in particolare sul rapporto-Steven. QUALCOSA? Su Radio Radio Mattino Sport e News è intervenuto l’avvocato Roberto Afeltra, che ha chiarito sul futuro dell’Inter e di. Dopodiché ha preso parola Sandro, che ha commentato così la situazione: «Non credo che ci siano possibilità di aggiustare: serestituisce i soldi non capisco perchépossa avere il diritto di dire no questi soldi non vanno bene perché questi soldi te li presta quell’altro. Non la capisco questa cosa sinceramente. Mi viene il: c’èqualcos’altro. Magariha ...