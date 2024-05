AEW | Sarà Darby Allin a sostituire Eddie Kingston nell’Anarchy In The Arena match

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 16 maggio 2024) Uno dei grandi temi in AEW in questo periodo è il ruolo della nuova Elite che sta cercando piano piano di assumere il controllo degli show. Per contrastare Nicolas e Matthew Jackson, Jack Perry e Kazuchida Okada si sono proposti gli FTR e la scorsa settimana si sono uniti al “Team AEW” anchee Bryan Danielson. Il Mad King si è però infortunato al ginocchio nel corso dell’evento Resurgence della NJPW e in vista dell’Anarchy In Thedi Double or Nothing i face si sono ritrovati momentaneamente uno in meno, ma il rimpiazzo è già stato trovato questa notte sul finire di Dynamite. Indistruttibile Questa notte l’Elite è stata impegnata sul ring, prima gli Young Bucks hanno affrontato, vincendo, Christopher Daniels and Matt Sydal in un Eliminator, poi è stata la ...