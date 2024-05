Quelli che la Champions Aebi e Remo con più gettoni Saelemaekers in semifinale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sorpresa:scher vanta più presenze di Freuler nella Coppa delle grande orecchie.però, a differenza di Michel, inLeague ha segnato 2 reti: le stesse di. Pure Moro, Lucumi e Kristiansen lal’hanno già masticata. E alla voce esperienza può dire la sua anche ‘Lollo’ De Silvestri, uno che nel dubbio al Bernabeu una volta ci ha giocato da titolare con la Lazio: e pazienza se quella notte non finì benissimo. Bologna inLeague: apoteosi. Ma quanti calciatori dell’attuale rosa rossoblù hanno già calpestato i campi della più nobile delle competizioni continentali? Dodici in tutto, per complessive 103 presenze se nel conto mettiamo anche i preliminari. Un po’ a sorpresa, proprio in virtù del computo dei preliminari, comanda la pattuglia ...

“Mi sono svegliato con una musica in testa…”. Questo il post del cantautore Cesare Cremonini , tifosissimo del Bologna , che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si mette al piano forte e suona l’inno della Champions League, ...

È Champions League È festa a Bologna per il traguardo storico; tre nazionali svizzeri tra i protagonisti - È champions League È festa a Bologna per il traguardo storico; tre nazionali svizzeri tra i protagonisti - Al fischio finale di Atalanta-Roma a Bologna è esplosa la festa: con due giornate d'anticipo la qualificazione in champions League è matematicamente certa.

Bologna e Juventus in Champions League: sono qualificate grazie all’Atalanta - Bologna e Juventus in champions League: sono qualificate grazie all’Atalanta - Bologna e Juventus hanno ottenuto la qualificazione alla prossima champions League con due turni di anticipo, grazie alla decisiva vittoria dell’Atalanta contro la Roma. Questo risultato ha garantito ...

