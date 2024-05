Parla Ludovica di Gresy | Non sono io la ragazza bionda che era con Fedez la sera del pestaggio Lo conosco - è solo un amico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Falsità su di me: nonio lanel locale”. Per la prima volta da quando, meno di un mese fa, è finita al centro del gossip italiano,diha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare la sua versione dei fatti sulla ormai tristemente nota notte del 21 aprile scorso. Quella cominciata come unata come tante, alla discoteca The Club di Milano, e finita con ila Cristiano Iovino, aggredito sotto casa da un gruppo di 8 o 9 persone tra le quali ci sarebbe anche. Fino ad oggi, tra pettegolezzi in salsa milanese e ricostruzioni pseudo ufficiali, si era detto che la rissa tra il personal trainer (noto soprattutto per il presunto flirt/caffè non Ilary Blasi) e il rapper sarebbe cominciata all’interno del locale proprio per via ...