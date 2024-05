Panchina Milan - tutte le strade portano a… Fonseca | il portoghese è il primo nom - ma c’è un nodo da sciogliere

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilsembra aver scelto il nome per la: Paulo, ma c’è undaprima di capire il futuro Con il passare dei giorni, la rosa dei profili accostati o proposti alha perso via via diversi petali, con quello di Pauloche è rimasto attaccato al gambo. L’identikit

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, sarebbe in rialzo le quotazioni di Paulo Fonseca per la Panchina del Milan

Nelle ultime ore risale Fonseca per la panchina del milan. Ecco la situazione per il dopo Stefano Pioli: il punto della situazione

La Coppa Italia è della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto un trofeo, dunque, dopo una stagione travagliata, culminata con la qualificazione Champions ormai matematica e col successo dell'Olimpico

Andrea Chiavelli, braccio destro di Aurelio De Laurentiis, insiste per il nome di Stefano Pioli come prossimo allenatore del Napoli.