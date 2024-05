Cdp Reti sostiene l' offerta di Italgas su 2i Rete Gas

(Di giovedì 16 maggio 2024) Cdp, azionista al 26% di, "guarda con favore" all'della controllata sulla rivale 2iGas lanciata lo scorso 13 maggio. Lo annuncia la stessache ha ricevuto dall'azionista una lettera in cui si legge che, "tenuto conto della strategicità dei settori delle infrastrutture e dell'energia, (Cdp) guarda con favore all'eventualità che l'operazione possa conczzarsi, riconoscendone la potenziale valenza industriale". Cdpè quindi disponibile a "valutare forme di supporto all'attuazione della potenziale operazione". In qualità di azionisti - scrive Cdp- siamo disponibili a valutare forme di supporto all'attuazione della potenziale operazione, una volta acquisite le informazioni necessarie a ...

Italgas vuole 2i Rete Gas: per gli analisti inevitabile l'aumento di capitale - italgas vuole 2i Rete Gas: per gli analisti inevitabile l'aumento di capitale - Secondo gli analisti di Equita se l'operazione di acquisto di 2i Rete Gas (controllata al 63% da F2i e il restante in pancia ad Ardian) da parte di italgas dovesse andare in porto sarebbe difficile ...