Il Renate punto e a capo L’incognita del mister

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il2024/25 riparte da una decina di certezze. Che sono i giocatori ancora contrattualizzati per un altro anno. Non è detto che poi restino tutti, ma quelle sono le basi da cui ripartire e su cui impostare i primi ragionamenti. Non piacque a molti la rivoluzione estiva di 12 mesi fa effettuata da Oscar Magoni, replicata a gennaio per adeguare la rosa al nuovo(Colombo, anche lui, tra l’altro, con un anno ancora di contratto sepper esonerato). Le scelte sia di giugno sia del mercato di riparazione non si sono rivelate azzeccate, ma la squadra si è salvata.e a. Magoni resta, ha incassato nuovamente la fiducia del club e sa che non può più sbagliare. E le prime analisi da fare riguarderanno proprio i “sotto contratto“ a partire dai portieri Ombra e Fallani. Più il primo che il secondo ...

Imola, analisi della pista: i punti decisivi e le frenate più dure - Imola, analisi della pista: i punti decisivi e le frenate più dure - Il circuito che nel week end del 19 maggio ospita il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna ai raggi X, con le sue curve storiche. È una pista molto amata dai piloti e di impegno medio per i siste ...

Al via il maxi progetto di BrianzAcque per l’ammodernamento degli acquedotti a Renate - Al via il maxi progetto di BrianzAcque per l’ammodernamento degli acquedotti a renate - Con i lavori di BrianzAcque a renate cambia anche la viabilità dal 20 maggio: ecco le vie interessate dai cantieri ...

Anche a Renate partono i lavori per ridurre le perdite di acqua potabile - Anche a renate partono i lavori per ridurre le perdite di acqua potabile - sono in partenza lunedì 20 maggio a renate i lavori di BrianzAcque relativi al progetto per l'ammodernamento degli acquedotti, cofinanziato dal Pnrr. Anche a renate partono i lavori per ridurre le per ...