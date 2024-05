Arrestato a Bari il presunto assassino del fisioterapista Mauro Di Giacomo | è un 60enne con precedenti

(Di giovedì 16 maggio 2024) A cinque mesi dall’omicidio del63enneDi, la Polizia di Stato dihaun uomo di 60 anni, residente a Canosa di Puglia, ritenuto responsabile dell’efferato delitto avvenuto lo scorso 18 dicembre nel quartiere Poggiofranco. La sera del 18 dicembre, Diera stato aggredito e ucciso a colpi di pistola nel parcheggio antistante la sua abitazione in via Tauro. L’uomo, sposato e padre di due figli, fu vittima di un’aggressione brutale: oltre ai segni degli spari, il corpo presentava fratture riconducibili a percosse con oggetti contundenti, segno di un’aggressione particolarmente violenta. Le indagini, coordinate dalla Procura di, hanno portato all’arresto del, che ...

