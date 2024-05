Oroscopo Branko giovedì 16 Maggio 2024 | Ariete fortunato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’diper oggi,16Cari, le stelle vi daranno una grande mano e agevoleranno l’arrivo di una proposta importante. Toro Amici del Toro, con Venere nel segno e la Luna in buon aspetto i cuori solitari e chi si è diviso da poco potrebbero fare un incontro speciale: date spazio all’amore. Gemelli Carissimi Gemelli, state attenti alla Luna in quadratura che può creare qualche tensione, momenti di disagio e di nervosismo. Cancro Amici del Cancro, sono in arrivo buone notizie ma anche buone opportunità da non lasciarsi scappare per nessun motivo! Leone Cari Leone, secondo l’didi oggi, evitate per il momento di fare spese pazze o investimenti azzardati, non è ...