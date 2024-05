Emiliano Viviano | La retrocessione come un lutto

(Di giovedì 16 maggio 2024) A distanza di quasi una settimana dal drammatico epilogo che ha visto il Picchio retrocesso in C, anche l’esperto portiereha voluto parlare di quanto accaduto, intervenendo nella trasmissione ‘Il talk e rosso diretto’ in onda sul canale Twitch di TvPlay. "Faccio fatica a commentare questa stagione – spiega il 38enne –. Si tratta della prima volta in carriera che mi trovo a retrocedere e non ci ero nemmeno mai stato vicino. È una specie di, soprattutto in una cittàAscoli dove veramente si vive di calcio. Ti senti colpevole nonostante le prestazioni possano essere state positive o negative. Non ho nulla da recriminarmi perché ho fatto tutto il possibile a livello umano. Sai comunque che alla maggior parte della popolazione, tifosissima dell’Ascoli, mancherà qualcosa l’anno prossimo e tu ...

