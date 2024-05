Boston in finale di Conference - Doncic trascina Dallas

(Di giovedì 16 maggio 2024) I Celtics eliminano Cleveland, Mavericks sul 3-2 contro OKC(STATI UNITI) - Per il terzo anno di filastacca il biglietto per ladella Eastern. Gara 5 al TD Garden sentenzia la serie contro Cleveland: 113-98 e 4-1per i Celtics, guidati da Jayson Tatum (25 punt

Horford, l'eroe che non ti aspetti porta Boston in finale a Est. Uragano Doncic: Dallas 3-2 su OKC - Horford, l'eroe che non ti aspetti porta boston in finale a Est. Uragano Doncic: Dallas 3-2 su OKC - I Celtics piegano Cleveland grazie a un partitone del lungo 38enne. Luka trascina i Mavericks, che ora ha i match point in casa ...