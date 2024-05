Brescia ha solo un risultato Maran col dubbio Moncini

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si fa sempre più vicino l’appuntamento con il turno preliminare dei playoff per il, che sabato giocherà una sfida da dentro o fuori in casa del Catanzaro. Gli spareggi promozione inizieranno domani con Palermo-Sampdoria, ma le Rondinelle, sulla base del loro piazzamento, sono riuscite ad evitare un venerdì 17 che certo non avrebbe fatto piacere allo scaramantico presidente Cellino. In casa dei giallorossi la squadra diè obbligata a vincere per approdare alle semifinali, ripetendo il blitz dello scorso dicembre con tutto l’organico a disposizione o quasi. A parte Borrelli, che ha chiuso anzitempo la sua stagione, e il giovane Muça, dall’inizio ai margini del progetto, tutto il gruppo è pronto a rispondere alla chiamata diper la partita più importante dell’anno. È rientrato pienamente in gruppo Adorni e l’unico ...

