Podismo Domenica tutti di corsa a Cona Torna la storica manifestazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Riil ‘Città di’ memorial ‘Primino Nava’. Attesa per19 maggio per la quarantottesima edizione di una delle classiche delferrarese, organizzata dalla Folgoredello storico presidente Fabio Nava. Quest’ultimo ha deciso di ripresentare il percorso collaudato in questi decenni, completamente in piano, che permetterà agli atleti di ricercare record personali su ognuna delle distanze proposte dal programma di gara. Alla gara podistica potranno parteciparei tesserati Uisp e in possesso di certificato medico agonistico. Il ritrovo peri partecipanti è fissato peralle 7.30 in via Comacchio nel piazzale antistante all’Arci. Si potrà così partecipare alla gara che presenterà partenze ...

Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Il Comitato Uisp di Latina è in fermento da giorni, il grande appuntamento è ormai alle porte: Domenica 14 aprile, infatti, andrà in scena la 39esima edizione di Vivicittà, manifestazione internazionale di corsa su ...

E’ un fine settimana, il secondo di aprile, ricco di eventi per gli appassionati e i praticanti di Podismo . Saranno 40 le candeline per il Vivicittà di domenica prossima. La gara organizzata dalla Uisp sarà presente in 39 città. Si corre per la ...

Domenica sportiva tra le colline del Chianti: a Greve la seconda edizione della 'Festa dello Sport' - domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 18 i riflettori si ... Nuova Polisportiva Chianti ASD per il podismo e non solo. Ingresso libero. Per la "Chianti Down Country", il cui successo è cresciuto ...

Pistoia-Abetone, a 40 giorni dal via superati i 600 iscritti - Per la corsa fissata a domenica 30 giugno sono ancora 300 i posti disponibili. A 200 il numero di iscritti per il traguardo di San Marcello Quando mancano quaranta giorni alla gara, sono già 600 gli i ...

PercorriAmo, domenica 19 maggio la prima gara podistica di una casa circondariale - Al via i detenuti dell'istituto penitenziario di Castrovillari Rosetta Sisca, tappa finale del Progetto Arcobaleno. Messaggi di incoraggiamento dal Presidente Mattarella e dall'ex azzurro Salvatore An ...