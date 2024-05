Ginnastica Artista Si mette in luce a Torino il piccolo Lorenzo Ballardini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sabato si è concluso il campionato Gold allievi Gam diartistica con la finale Nazionale a. L’Edera Ravenna è stata ben rappresentata dalche ha ottenuto il venticinquesimo posto. "È una grandissima soddisfazione essere riusciti ad arrivare a gareggiare con i migliori in Italia – hanno affermato le sue allenatrici a fine gara – al di là del risultato che non sempre rispecchia l’impegno dimostrato in palestra. Siamo molto orgogliose del percorso intrapreso".