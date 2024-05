Elezioni europee - pigri e fanfaroni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lesi avvicinano. Qualcuno di voi dirà: “E chi se ne frega, tanto i politici sono tutti uguali!”. Io non sono d’accordo con questa visione superficiale, infantile e da “me ne lavo le mani e poi mi lamento”. Non è vero che i politici sono tutti uguali, io conosco politici seri e onesti ...

Matteo Renzi , leader di Italia Viva e candidato alle Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno per la lista Stati Uniti d'Europa, sarà a Benevento giovedì 23 maggio , alle ore 18, al Teatro San Marco, per una manifestazione ...

Chi sono i leader politici che stanno spendendo di più in annunci pubblicitari su Facebook e Instagram ? Quali forze politiche stanno investendo di più in campagne di marketing on line? Ecco cosa ci dicono i dati resi pubblici da Meta. A inizio ...

Comune di Pollica e associazioni nelle scuole in vista delle elezioni europee del 2024 - Comune di Pollica e associazioni nelle scuole in vista delle elezioni europee del 2024 - L'obiettivo principale di queste iniziative è promuovere la partecipazione attiva alla democrazia europea e sensibilizzare sull'importanza del diritto al voto ...

Il contestato accordo di governo in Croazia tra centrodestra ed estrema destra - Il contestato accordo di governo in Croazia tra centrodestra ed estrema destra - Si basa su una condizione: tagliare i finanziamenti pubblici ai giornali per colpire principalmente il settimanale "Novosti", noto per le sue inchieste e i suoi articoli critici sull'estrema destra ...

Cosa ha detto l’AGCOM sul dibattito televisivo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni - Cosa ha detto l’AGCOM sul dibattito televisivo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni - L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dice che si può fare solo se gli altri partiti sono d'accordo sul formato: il problema è che non lo sono ...