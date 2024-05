(Di giovedì 16 maggio 2024) Avvio in marginale aumento per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna unadello 0,09%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,10%.

Avvio in marginale aumento per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,09%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,10%.

Borsa: Milano apre in lieve crescita, +0,09% - borsa: Milano apre in lieve crescita, +0,09% - Avvio in marginale aumento per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,09%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,10%. (ANSA). (ANSA) ...

Snam: rivede al rialzo guidance 2024 per ebitda e utile netto (RCO) - Snam: rivede al rialzo guidance 2024 per ebitda e utile netto (RCO) - Investimenti a 3 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Snam rivede al rialzo le guidance 2024 per quanto riguarda l'ebitda e l'utile netto. Nel dettaglio, si legge nella no ...

Snam, nei primi tre mesi 2024 volano utili ed ebitda. Boom di investimenti (+47,5%) e guidance rivista al rialzo - Snam, nei primi tre mesi 2024 volano utili ed ebitda. Boom di investimenti (+47,5%) e guidance rivista al rialzo - Snam ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in crescita dell’11,3% a 335 milioni di euro e investimenti record di 462 milioni. Nonostante un leggero calo dei ricavi dell’1,9%, l’ebitda è ...