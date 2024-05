Chi è Juraj Cintula - il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico

Si infittisce il mistero sull'uomo che ha sparato a Robert Fico : poeta, scrittore e attivista per la non violenza, è legato intimamente alla destra xenofoba filorussa del suo Paese. Chi è Juraj Cintula?

Nel primo pomeriggio di mercoledì 15 maggio, il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato portato in elicottero in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento ...