Maturità 2024 - sostituzione commissari e presidenti esterni Ecco i modelli MAD per provincia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 19 giugno prenderà il via l'esame dicon la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza deigli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolasticili pubblicano iMAD da utilizzare per l'invio della messa a disposizione per tale compito. L'articolo .