Arrampicata Coppa Italia Speed Fossali sbaraglia la concorrenza

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si sono svolte nel week end la terza prova die la seconda diLead, entrambe gare senior svoltesi a Pero. Nel maschileha vinto Ludovicodel Centro Sportivo Esercito, atleta professionista che si allena nelle strutture della Carchidio Strocchi di Faenza. In semifinaleha superato il più giovane Ludovico Borghi, atleta dell’Istrice Ravenna, che ha poi concluso la gara con un ottimo quarto posto migliorando per due volte il suo personale e facendo segnare un nuovo personal best di 5.56 secondi. Gara un po’ sottotono per l’altro velocista faentino Marco Rontini, anche lui in forza al Centro Sportivo Esercito, che chiude la gara in nona posizione. Ancora da rimandare invece l’appuntamento con la ...