Nell’interv allo di Juventus-Fiorentina le telecamere hanno inquadrato una ragazza, presente sugli spalti, che non è passata inosservata per la sua bellezza. Sui social l’identità è stata presto svelata, si tratta di Chiara Frattesi , sorella di ...

L’associazione modelle e calciatori famosi è sempre un binomio imprescindibile nel gossip . E anche in questo caso non si fa eccezione. Sembra che ci sia del tenero tra la bombastica e biondissima mo della Chiara Frattesi (sorella del centrocampista ...

Juventus, Weston McKennie e Chiara Frattesi stanno insieme: la foto romantica allo stadio dopo la vittoria della Coppa Italia - Juventus, Weston McKennie e chiara frattesi stanno insieme: la foto romantica allo stadio dopo la vittoria della Coppa Italia - Weston McKennie e chiara frattesi hanno ufficializzato la loro relazione. Era da qualche tempo, ormai, che si vociferava di una frequentazione tra il centrocampista della Juventus e la ...

Chiara Frattesi esce allo scoperto: lo scatto con McKennie dopo la finale di ieri - chiara frattesi esce allo scoperto: lo scatto con McKennie dopo la finale di ieri - chiara frattesi, sorella del centrocampista dell'Inter Davide, esce allo scoperto e praticamente ufficializza la relazione con il giocatore della Juventus Weston McKennie ...

Inter, obiettivo Gudmundsson: pronta l’offerta per l’islandese - Inter, obiettivo Gudmundsson: pronta l’offerta per l’islandese - L’offerta per Albert Gudmundsson è già chiara negli uffici di Viale della Liberazione. Dopo avere incontrato l’agente, l’Inter si prepara a sedersi attorno a un tavolo con la dirigenza del Grifone per ...