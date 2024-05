Dynamite 15 05 2024 Un sostituto all’altezza della situazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Manca sempre meno a Double Or Nothing e nonostante i pochi incontri ufficiali si può dire di avere già un discreto hype per l’evento. Ma direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Blackpool Combat Club’s Jon Moxley & Bryan Danielson vs United Empire’s Kyle Fletcher & Jeff Cobb (4 / 5) Per chi non lo sapesse, per me è sempre bello rivedere le varie forme dello United Empire e sogno ancora di vederlo al gran completo in AEW guidati ovviamente da Ospreay. Ma bisogna dire che Fletcher non ha scelto un compagno mica da poco e Jeff Cobb e il match è un gran bel match, vero che dall’altra parte ci sono due come Danielson e Moxley e non e tutto più semplice ma Kyle e Jeff non sfigurano affatto, anzi mettono parecchio in difficoltà gli avversari. ...