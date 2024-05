Se aumenta la CO2 nell’atmosfera il clima non subisce nessun danno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Secondo i calcoli di due professori di fisica (William Happer e William van Wijngaarden), entro determinati livelli, l’incremento di anidride carbonica non peggiora l’effetto serra: non ci sono altre radiazioni da assorbire.

