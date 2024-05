attacco in un centro commerciale a Sydney . Diverse persone sono state accoltellate, secondo quanto riferisce la Polizia locale, all'interno del centro commerciale Bondi Junction in...

Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate, colpita anche mentre moriva. L'app per seguirla e il file con le istruzioni - Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate, colpita anche mentre moriva. L'app per seguirla e il file con le istruzioni - Al giovane viene contestata una crudeltà «chiaramente eccedente l'intento omicida»: Turetta ha colpito Giulia con settantacinque coltellate, di cui una ventina mentre lei provava a difendersi, e che l ...

Aggredito a coltellate in un parco a Bologna, morto un 21enne: si indaga sull’ipotesi della rapina - aggredito a coltellate in un parco a Bologna, morto un 21enne: si indaga sull’ipotesi della rapina - Un giovane di 21 anni è stato ucciso a coltellate in un parco a Bologna nella serata di ieri, mercoledì 14 giugno. Il ragazzo sarebbe stato aggredito per un tentativo di rapina finito male. Si indaga ...

Milano, guardia giurata del McDonald's di via Farini accoltellata da due giovani: fumavano e aveva chiesto loro di spostarsi - Milano, guardia giurata del McDonald's di via Farini accoltellata da due giovani: fumavano e aveva chiesto loro di spostarsi - L'aggressione mercoledì sera. Il guardiano avrebbe chiesto a uno dei due di non sostare sulla porta mentre fumava, lui ha reagito colpendolo con tre fendenti. Caccia ai colpevoli. L'uomo non è grave ...