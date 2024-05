Che cosa non torna nel caso Salis e cosa - purtropp - torna

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 16 maggio 2024) La concessione degli arresti domiciliari a Ilaria, ottenuta in appello a pochi giorni dalla formalizzazione della sua candidatura con Alleanza Verdi Sinistra, colpisce per il tempismo e anche per il merito, perché rovescia diametralmente il parere espresso in prima istanza dalla magistratura ungherese il 28 marzo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, seguito da tutti i giornalisti e commentatori di area, non ha esitato a rivendicare il merito della svolta, almeno in parte, al suo governo. Il padre di Ilaria, Roberto, dice invece a Repubblica di avere su questa storia non dei «sassolini» nelle scarpe, ma tanta «ghiaia» da fargli sanguinare i piedi, e di non aver visto «alcuna volontà concreta né da parte di Tajani né da parte di Nordio». In linea di principio, naturalmente, non possiamo sapere chi abbia ragione e chi menta ...