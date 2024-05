Assemblea di Lega B - Mauro Balata confermato al timone

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nell’dellaB andata in scena a Milano lunedì il presidenteha riferito delle interlocuzioni tra le componenti federali e il Ministero dello sport. L’haall’unanimità il mandato all’attuale presidente che si è detto contrario alle agenzie governative ma favorevole ad authority indipendenti. Nella stessa è stato deliberato l’inoltro di un’istanza alla Figc per il rilascio di una percentuale non inferiore all’1,5% di mutualità di competenza dellaB, prevista con gli accordi di separazione e interlocuzioni varie. Una ridistribuzione delle risorse finalizzata alla valorizzazione dei vivai e a supporto degli investimenti strutturali, compito che la B porta avanti in modo sempre più attivo e funzionale nell’interesse di ...

C’è un altro tabù da sfatare sulla strada del Carpi che sogna la Lega Pro. Lo stadio "Macrelli" di San Mauro , dove la squadra di Serpini domenica affronterà la Sammaurese, fa parte infatti della ristretta cerchia di impianti in cui i biancorossi ...

nelle ultime settimane, in decine di università americane, gruppi di studenti, docenti e agitatori di professione hanno occupato aule e interrotto l'attività accademica per esprimere il loro sostegno all'organizzazione terroristica Hamas e ...

Arrestato a Bari il presunto assassino del fisioterapista Mauro Di Giacomo: è un 60enne con precedenti - Arrestato a Bari il presunto assassino del fisioterapista mauro Di Giacomo: è un 60enne con precedenti - A cinque mesi dall’omicidio del fisioterapista 63enne mauro Di Giacomo, la Polizia di Stato di Bari ha arrestato un uomo di 60 anni, residente a Canosa di Puglia, ritenuto responsabile dell’efferato ...

Cittadella, la serata di festa e il via libera ai lavori allo stadio Tombolato - Cittadella, la serata di festa e il via libera ai lavori allo stadio Tombolato - Durante la festa di fine stagione andata in scena nella serata di mercoledì a "La Casa dei Gelsi", il presidente Andrea Gabrielli con l'ad mauro Michelini hanno annunciato ... tanto d'aver chiesto ...

Arrestato un 60enne di Canosa di Puglia per l'assassino del fiosioterapista Mauro Di Giacomo a Bari - Arrestato un 60enne di Canosa di Puglia per l'assassino del fiosioterapista mauro Di Giacomo a Bari - Secondo le prime informazioni ha 60 anni, è di Canosa di Puglia (Bari) e ha piccoli precedenti penali l’uomo arrestato e portato in carcere con l’accusa ...