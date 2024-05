La mia Alice Munro - tra desiderio e impulsività Voglio ricordarla con un suo racconto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fu mia madre la prima a parlarmi di una scrittrice canadese di cui Einaudi aveva pubblicato una raccolta di racconti. Comprai dunque Il sogno di mia madre di, nove racconti che mi fulminarono. Nel senso letterale del termine, mi lasciarono immobile, attraversata da una scossa che non si spegneva anche una volta chiuso il libro. Era il 1998 e la traduzione perfetta era quella di Susanna Basso che poi avrebbe tradotto, sempre per Einaudi, tutta la sua opera. Scrittrice prolifica (ha scritto oltre undici raccolte di racconti e due romanzi),è nata nel 1931 nella zona sudoccidentale dell’Ontario che si chiama Sowesto (nome che gli è stato dato dal pittore Greg Curnoe), zona, secondo il pittore, molto cupa e strana, colma di fiumi, di campi coltivati e che si protende come una penisola fra due enormi laghi. È importante ...

