Ufficiale Djokovic - tutto finito | c’è l’annuncio

(Di giovedì 16 maggio 2024), se il serbo agli Internazionali di Roma cercava delle risposte queste non sono proprio arrivate. Sembra essere. C’è già chi la pensa in questo modo Lo ha detto lui stesso, nella sua prima conferenza stampa agli Internazionali di Roma, che l’obiettivo era quello di essere davvero pronto, arrivando così nelle migliori condizioni fisiche possibili, al Roland Garros, e poi di seguito a Wimbledon e alle Olimpiadi.(Lapresse) – Ilveggente.itMa, nella Capitale, ha giocato solamente due partite: decisiva la sconfitta contro il cileno Tabilo per chiudere in anticipo il torneo. Segnali non incoraggianti sono arrivati dal numero uno al mondo che, come sappiamo, potrebbe perdere anche questa posizione nel ranking nelle prossime settimane, con ...

Djokovic è il favorito numero uno al torneo di Roma : non solo arriva da primo al mondo ma non ha nemmeno Sinner e Alcaraz come avversari. Ecco le sue parole che hanno commosso tutti Djokovic ha debuttato agli internazionali di Roma . Senza dubbio, ...

Ivanisevic torna a parlare: “Tanta pressione con Djokovic, ma mi sono divertito” - Ivanisevic torna a parlare: “Tanta pressione con djokovic, ma mi sono divertito” - Tennis - Flash, Interviste | "Nole è molto esigente. Ogni giorno vuole migliorare qualcosa. Se non si è in grado di gestirlo, è meglio non accettare il lavoro" - così l'ex allenatore del serbo in un w ...

Tabilo: "Non mi aspettavo di battere Djokovic. Incredibile essere in semi a Roma" - Tabilo: "Non mi aspettavo di battere djokovic. Incredibile essere in semi a Roma" - L'ultimo cileno a compiere l'impresa era stato Fernando Gonzalez nel 2009. La vittoria più importante di tutte - quella ottenuta ai danni del numero uno del mondo Novak djokovic - gli ha probabilmente ...

Tennis, risonanza magnetica per Novak Djokovic dopo il colpo alla testa ricevuto a Roma - Tennis, risonanza magnetica per Novak djokovic dopo il colpo alla testa ricevuto a Roma - tutto regolare nel corpo del serbo, che sarà così regolarmente alla partenza del Roland Garros. Dove il suo primato in classifica appare davvero in pericolo. djokovic deve infatti difendere i 2000 ...