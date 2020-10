Stalk su RaiPlay, la serie contro il bullismo e cyberstalking (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I fenomeni come il bullismo e il cyberStalking non rappresentano più dei casi isolati in una società che, ormai, è sempre più connessa, dove gli individui sono abituati a divulgare sui social sprazzi della loro vita privata e tutto può diventare oggetto di attacchi spregevoli e aggressivi. Adesso su RaiPlay è arrivata una serie francese in dieci episodi che mette in scena l’argomento, con un racconto duro ed ambientato nel mondo dei più giovani: si intitola semplicemente Stalk. I primi tre episodi sono disponibili da oggi mentre gli altri lo saranno nelle settimane successive. Non è mai abbastanza lo spazio dedicato a questi fenomeni che si insidiano specialmente nelle ultime generazioni, vittime a volte mai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I fenomeni come ile il cybering non rappresentano più dei casi isolati in una società che, ormai, è sempre più connessa, dove gli individui sono abituati a divulgare sui social sprazzi della loro vita privata e tutto può diventare oggetto di attacchi spregevoli e aggressivi. Adesso suè arrivata unafrancese in dieci episodi che mette in scena l’argomento, con un racconto duro ed ambientato nel mondo dei più giovani: si intitola semplicemente. I primi tre episodi sono disponibili da oggi mentre gli altri lo saranno nelle settimane successive. Non è mai abbastanza lo spazio dedicato a questi fenomeni che si insidiano specialmente nelle ultime generazioni, vittime a volte mai ...

clikservernet : Stalk, l’inquietante serie francese disponibile su RaiPlay - Noovyis : (Stalk, l'inquietante serie francese disponibile su RaiPlay) Playhitmusic - - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su RaiPlay arriva Stalk, serie francese sullo stalking – In esclusiva per l’Italia i dieci episodi - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su RaiPlay arriva Stalk, serie francese sullo stalking – In esclusiva per l’Italia i dieci episodi - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stalk, l'inquietante serie francese disponibile su RaiPlay -