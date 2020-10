La sinistra ormai non capisce più le piazze. E se la prende coi “fascisti immaginari” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – Il fatto che la sinistra, entrata stabilmente nelle stanze dei bottoni, non sia più in grado di parlare al popolo è ormai assodato. Tanto che questo dato di fatto è diventato un luogo comune su cui c’è ben poco da discutere. Nonostante l’ubriacatura piazzaiola suscitata dalle sgangherate (ed effimere) sardine, questo fenomeno è tornato di un’evidenza sconcertante negli ultimi giorni: di fronte alle proteste contro il Dpcm, la sinistra ha reagito in maniera scomposta, goffa e smarrita. Prima ha fatto finta di nulla, poi ha dato la colpa ai «fascisti» e infine – smentita la «pista nera» – se l’è presa ancora… con i fascisti. La sinistra sessantottina Il cortocircuito della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma, 28 ott – Il fatto che la, entrata stabilmente nelle stanze dei bottoni, non sia più in grado di parlare al popolo èassodato. Tanto che questo dato di fatto è diventato un luogo comune su cui c’è ben poco da discutere. Nonostante l’ubriacatura piazzaiola suscitata dalle sgangherate (ed effimere) sardine, questo fenomeno è tornato di un’evidenza sconcertante negli ultimi giorni: di fronte alle proteste contro il Dpcm, laha reagito in maniera scomposta, goffa e smarrita. Prima ha fatto finta di nulla, poi ha dato la colpa ai «fascisti» e infine – smentita la «pista nera» – se l’è presa ancora… con i fascisti. Lasessantottina Il cortocircuito della ...

matcan_22 : La sinistra ormai non capisce più le piazze. E se la prende coi "fascisti immaginari"

