Disordini in piazza del Popolo | 16 denunciati per violenza e danneggiamento

ROMA – Sono 16 in totale i denunciati per i disordini avvenuti ieri sera, tra piazza del Popolo e il quartiere Prati di Roma. In particolare, secondo i dati forniti dalla Questura, si tratterebbe di 8 persone tra appartenenti alla tifoseria romanista e militanti di Forza Nuova e altri 8, tra cui diversi minorenni, che non risultato affiliati a movimenti o tifoserie. Per tutti e' scattata la denuncia per i reati in concorso di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Una frangia di manifestanti incappucciati ha cominciato a lanciare bombe carta, petardi e fumogeni. La polizia ha usato gli idranti e effettuato cariche per disperdere il gruppo di facinorosi.

