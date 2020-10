Covid: India, i morti superano quota 120mila (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in India ha superato quota 120.000 mentre il numero complessivo dei contagi sfiora la soglia degli 8 milioni: è quanto emerge dai ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 28 OTT - Il bilancio deiprovocati dal coronavirus inha superato120.000 mentre il numero complessivo dei contagi sfiora la soglia degli 8 milioni: è quanto emerge dai ...

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in India ha superato quota 120.000 mentre il numero complessivo dei contagi sfiora la soglia degli 8 milioni: è quanto emerge ...

