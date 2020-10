LIVE Anversa-Virtus Bologna 42-55, EuroCup basket in DIRETTA: emiliani in controllo a metà terzo quarto (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout Anversa. 50-66 Passo d’incrocio e canestro per Alibegovic. 50-64 Alibegovic libera Hunter sotto canestro: il n.32 schiaccia! 50-62 2/2 in lunetta per Speedy Smith. 48-62 BOMBA DI ALIBEGOVIC DALL’ANGOLO! 48-59 Altri due punti per Faye. 46-59 2/2 in lunetta per Awudu Abass. 46-57 Speedy Smith serve Faye che trova la retina. 44-57 Finta e canestro per Alibegovic. 44-55 Jenkins risponde con un altro 2/2. 42-55 2/2 di Hunter in lunetta. 42-53 1/2 ai liberi per Kesteloot. 41-53 ANCHE WEEMS DA TRE! Di nuovo doppia cifra di vantaggio per i bianconeri. 41-50 Ottima circolazione della Virtus: bomba di Adams! 41-47 2/2 di Markovic in lunetta. 41-45 Altra tripla di Bleijenbergh, on fire in quest’avvio di ripresa. 38-45 Risponde subito Tessitori. 38-43 Ancora ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 50-66 Passo d’incrocio e canestro per Alibegovic. 50-64 Alibegovic libera Hunter sotto canestro: il n.32 schiaccia! 50-62 2/2 in lunetta per Speedy Smith. 48-62 BOMBA DI ALIBEGOVIC DALL’ANGOLO! 48-59 Altri due punti per Faye. 46-59 2/2 in lunetta per Awudu Abass. 46-57 Speedy Smith serve Faye che trova la retina. 44-57 Finta e canestro per Alibegovic. 44-55 Jenkins risponde con un altro 2/2. 42-55 2/2 di Hunter in lunetta. 42-53 1/2 ai liberi per Kesteloot. 41-53 ANCHE WEEMS DA TRE! Di nuovo doppia cifra di vantaggio per i bianconeri. 41-50 Ottima circolazione della: bomba di Adams! 41-47 2/2 di Markovic in lunetta. 41-45 Altra tripla di Bleijenbergh, on fire in quest’avvio di ripresa. 38-45 Risponde subito Tessitori. 38-43 Ancora ...

zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna 42-53 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #42-53 - zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna 33-43 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #33-43 - zazoomblog : LIVE Anversa-Virtus Bologna 33-43 EuroCup basket in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio per le V Nere a fine primo t… - zazoomblog : LIVE – Anversa-Virtus Bologna 31-39 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Anversa-Virtus #Bologna #31-39 - OA_Sport : LIVE Anversa-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani cercano il colpo in Belgio -