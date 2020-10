La rivolta di Napoli non è rimasta isolata. Nel paese allo stremo, chi soffre non è un facinoroso (Di martedì 27 ottobre 2020) In un momento in cui tutti discutono animatamente, spesso sterilmente, sui fatti accaduti a Napoli, ho preferito non aggiungermi al coro dei commenti, anche questi inutili, istintivi o poco approfonditi. Per tale motivo ho cercato, dapprima, di leggere, di capire, di non essere immediato nella analisi e soprattutto di fare riferimento alla storia. La rivolta di Napoli, una reazione forte, a tratti violenta, condotta da un mix di un migliaio di contestatori, quelli sì accreditati, provenienti dal basso del mondo del commercio e della piccola imprenditoria e un piccolo gruppetto di facinorosi-delinquenti (hooligans, neofascisti e malviventi) che concertavano le azioni violente da intraprendere, ha ottenuto il suo parziale obiettivo: il blocco (almeno momentaneo) del lockdown regionale. Un obiettivo che non erano riusciti ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) In un momento in cui tutti discutono animatamente, spesso sterilmente, sui fatti accaduti a, ho preferito non aggiungermi al coro dei commenti, anche questi inutili, istintivi o poco approfonditi. Per tale motivo ho cercato, dapprima, di leggere, di capire, di non essere immediato nella analisi e soprattutto di fare riferimento alla storia. Ladi, una reazione forte, a tratti violenta, condotta da un mix di un migliaio di contestatori, quelli sì accreditati, provenienti dal basso del mondo del commercio e della piccola imprenditoria e un piccolo gruppetto di facinorosi-delinquenti (hooligans, neofascisti e malviventi) che concertavano le azioni violente da intraprendere, ha ottenuto il suo parziale obiettivo: il blocco (almeno momentaneo) del lockdown regionale. Un obiettivo che non erano riusciti ad ...

