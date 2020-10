Conferenza stampa Pirlo: «Per Ronaldo responso definitivo stasera. Chiellini non recupera» (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Barcellona Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Barcellona. LEGGI LA Conferenza COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 CRISTIANO Ronaldo – «Dobbiamo aspettare oggi il tampone come tutti gli altri allenatori. Poi in serata avremo il responso definitivo». DIFESA – «Chiellini non recupera. Bonucci valuteremo domani mattina anche se non è al meglio». DYBALA – «Sta bene, è un po’ stanco ma è normale dopo due giorni dopo la prima partita. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Andreaha parlato inalla vigilia di Juventus-Barcellona Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita di Champions League contro il Barcellona. LEGGI LACOMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 CRISTIANO– «Dobbiamo aspettare oggi il tampone come tutti gli altri allenatori. Poi in serata avremo il». DIFESA – «non. Bonucci valuteremo domani mattina anche se non è al meglio». DYBALA – «Sta bene, è un po’ stanco ma è normale dopo due giorni dopo la prima partita. ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : ?? ???????????????? ?? Alle 14 la conferenza stampa della Juve! ?? @Pirlo_official ?? @2DaniLuiz ??LIVE su @JuventusTV… - an12frnc : RT @SanremoRai: La conferenza stampa di #AmaSanremo è in diretta streaming ?? - RahulGuria07 : RT @juventusfc: Inizia adesso la conferenza stampa di @2DaniLuiz e @Pirlo_official ! LIVE su @JuventusTV: -