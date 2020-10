Scuola | nuova stretta in Puglia | didattica a distanza per tutte le superiori

(Di lunedì 26 ottobre 2020)innella lotta al coronavirus. Ancora una volta è laa finire al centro delle nuove restrizioni con il Presidente Michele Emiliano che, a pochi giorni dall’ordinanza che ha imposto lezioni telematiche aper le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado, ha deciso di intervenire anche per le prime due classi delle. Da oggi, infatti,potenziata al 75% anche per I e II superiore. Gli studenti liceali, quindi, restano sempre più a casa. Obiettivo: scoraggiare spostamenti, assembramenti e momenti di possibile contagio. L’ultima ordinanza (la numero 399, giunta ieri sera) recita:”ferma restando la sospensione delle attività ...

così come confermato il divieto di consumo di alcolici sul suolo pubblico e l’obbligo didattica a distanza per le scuole superiori, con la raccomandazione anche per le università. E ieri, domenica 25 ...Le disposizioni sono fissate dal nuovo DPCM 24 ottobre 202 (1 ... le relative attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento. - sospese le attività di sale ...