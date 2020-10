Roma, proteste nel fine settimana per il coprifuoco: 13 persone fermate. Da oggi in vigore le misure del nuovo dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questa mattina la Capitale si è risvegliata dopo il primo weekend di coprifuoco, con le misure del nuovo dpcm in vigore da oggi. Sarà un semi-lockdown, se così si può dire, con cinema, palestre, piscine e tutte le attività non essenziali che resteranno chiuse fino al 24 novembre e con negozi, bar e ristoranti che dovranno abbassare le saracinesche alle 18 in punto. misure anti-Covid che, sabato notte, hanno provocato le proteste organizzate dal gruppo di estrema destra Forza Nuova, scesi in piazza per manifestare contro il coprifuoco e la dittatura sanitaria. Tensione e scontri con la polizia e alcuni motorini dati alle fiamme è il bilancio della serata, con 13 fermi da parte degli agenti e la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questa mattina la Capitale si è risvegliata dopo il primo weekend di, con ledelinda. Sarà un semi-lockdown, se così si può dire, con cinema, palestre, piscine e tutte le attività non essenziali che resteranno chiuse fino al 24 novembre e con negozi, bar e ristoranti che dovranno abbassare le saracinesche alle 18 in punto.anti-Covid che, sabato notte, hanno provocato leorganizzate dal gruppo di estrema destra Forza Nuova, scesi in piazza per manifestare contro ile la dittatura sanitaria. Tensione e scontri con la polizia e alcuni motorini dati alle fiamme è il bilancio della serata, con 13 fermi da parte degli agenti e la ...

