NASA: progetto Luna | “Utilizzeremo l’acqua trovata sulla superficie lunare” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuove osservazioni della Luna rivelano che l’acqua Lunare può essere più accessibile di quanto si pensasse in origine I nuovi dati sono particolarmente interessanti per la NASA, che spera di sfruttare le risorse della Luna – in particolare il ghiaccio d’acqua incastrato nel suolo – per aiutare i futuri astronauti a vivere e lavorare sulla … L'articolo NASA: progetto Luna “Utilizzeremo l’acqua trovata sulla superficie Lunare” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuove osservazioni dellarivelano che l’acquare può essere più accessibile di quanto si pensasse in origine I nuovi dati sono particolarmente interessanti per la, che spera di sfruttare le risorse della– in particolare il ghiaccio d’acqua incastrato nel suolo – per aiutare i futuri astronauti a vivere e lavorare… L'articolo“Utilizzeremo l’acquare” Curiosauro.

PhilipK_Dick : come #Noi la conosciamo. Ora, in qualche modo serve da capire se questa #Acqua trovata sarà possibile sfruttarla,… - fisco24_info : «C’è acqua sulla Luna», l’annuncio della Nasa. La scoperta grazie a Sofia, telescopio volante: Chi ha trovato le tr… - mcanducci : C'è acqua sulla faccia visibile della Luna. Lo afferma la @NASA a seguito di quanto rilevato dal progetto #Sofia. Q… - infoitscienza : 4G sulla Luna entro il 2022, il progetto di Nokia finanziato dalla Nasa - federicovitale0 : #Artemis non è un operazione, non è un progetto, ma un sogno, e adesso sta divenendo realtà. #NASA -