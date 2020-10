Verso Juventus-Barcellona, Coutinho infortunato: ansia blaugrana (Di domenica 25 ottobre 2020) La Juventus si sta preparando ad affrontare l’Hellas Verona nel match di questa sera con sullo sfondo la sfida stellare di mercoledì contro il Barcellona. Le due squadre dovrebbero arrivare alla vigilia del secondo turno di Champions League parecchio rimaneggiate, ragion per cui non potrebbero prendere parte alla super partita del girone G giocatori parecchio importanti. Su tutti, Cristiano Ronaldo che potrebbe essere costretto a seguire Juventus-Barcellona da casa, nel caso in cui dovesse risultare nuovamente positivo al Covid-19 nel corso della giornata di martedì. Ma anche mister Koeman potrebbe essere costretto a rinunciare a pedine piuttosto preziose. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: Calciomercato: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Lasi sta preparando ad affrontare l’Hellas Verona nel match di questa sera con sullo sfondo la sfida stellare di mercoledì contro il. Le due squadre dovrebbero arrivare alla vigilia del secondo turno di Champions League parecchio rimaneggiate, ragion per cui non potrebbero prendere parte alla super partita del girone G giocatori parecchio importanti. Su tutti, Cristiano Ronaldo che potrebbe essere costretto a seguireda casa, nel caso in cui dovesse risultare nuovamente positivo al Covid-19 nel corso della giornata di martedì. Ma anche mister Koeman potrebbe essere costretto a rinunciare a pedine piuttosto preziose. LEGGI ANCHE: Calciomercato: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE: Calciomercato: ...

