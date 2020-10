Tu si que vales, la performance artistica col pene di un 41enne canadese (che ha preso quattro sì) (Di domenica 25 ottobre 2020) Non ho potuto non pensare a Tocca Qui degli Articolo 31, vedendo la performance di Brant Ray Fraser a Tu si que vales. “Senti bella, potevi anche dirloChe avevi solo voglia di prendere il pennelloIl corso di pittura puoi anche lasciarloA casa io ho un pennello, lungo, largo, forte e belloLo uso proprio come fossi un vero artistaE con il mio pennello sono un gran professionista” Fraser – 41enne canadese – ha sbalordito giudici, spettatori e telespettatori con una performance quantomeno insolta: dopo aver chiesto ad uno dei giudici di fargli da modello (è stato Rudy Zerbi a prestarsi – e da lì avremmo dovuto capire che ci sarebbe stata la gag dietro l’angolo) si è spogliato ed ha iniziato a dipingere. Come? Con lo stesso metaforico ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Non ho potuto non pensare a Tocca Qui degli Articolo 31, vedendo ladi Brant Ray Fraser a Tu si que. “Senti bella, potevi anche dirloChe avevi solo voglia di prendere il pennelloIl corso di pittura puoi anche lasciarloA casa io ho un pennello, lungo, largo, forte e belloLo uso proprio come fossi un vero artistaE con il mio pennello sono un gran professionista” Fraser –– ha sbalordito giudici, spettatori e telespettatori con unaquantomeno insolta: dopo aver chiesto ad uno dei giudici di fargli da modello (è stato Rudy Zerbi a prestarsi – e da lì avremmo dovuto capire che ci sarebbe stata la gag dietro l’angolo) si è spogliato ed ha iniziato a dipingere. Come? Con lo stesso metaforico ...

