Rocco Casalino positivo al Covid | “L’ultimo contatto con Conte…”

Il portavoce del premier Conte Rocco Casalino ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. È già in isolamento, ma avuto contatti con Conte Tra i volti noti ad essere risultati positivi al Covid, c'è anche Rocco Casalino, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Come è ben noto, oggi è il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un ruolo istituzionale molto importante, che lo porta a presenziare in molti posti diversi e soprattutto a stare a contatto con le persone. Ad onor del vero il suo contagio è dovuto al compagno convivente Juan Carlos. Per questo Casalino già da qualche giorno era in isolamento volontario in attesa di capire ...

