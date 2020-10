MotoGP, Stagione finita per Marc Marquez. Honda conferma Bradl (Di domenica 25 ottobre 2020) Finisce la Stagione dell’otto volte campione MotoGP, Marc Marquez. Lo spagnolo sarà sostituito da Stefan Bradl fino alla fine del Mondiale 2020 – Photo Credit: pagina Twitter ufficiale di Marc Marquez Termina la Stagione MotoGP dell’otto volte campione Marc Marquez. Nonostante gli innumerevoli tentativi, lo spagnolo non riuscirà a rientrare in tempo per la fine di questo pazzo Mondiale 2020. Bisognerà dunque aspettare il 2021 per rivedere Marquez di nuovo in sella alla sua Honda. La conferma arriva da Stefan Bradl, attuale sostituto di Marc, che annuncia di essere stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Finisce ladell’otto volte campione. Lo spagnolo sarà sostituito da Stefanfino alla fine del Mondiale 2020 – Photo Credit: pagina Twitter ufficiale diTermina ladell’otto volte campione. Nonostante gli innumerevoli tentativi, lo spagnolo non riuscirà a rientrare in tempo per la fine di questo pazzo Mondiale 2020. Bisognerà dunque aspettare il 2021 per rivederedi nuovo in sella alla sua. Laarriva da Stefan, attuale sostituto di, che annuncia di essere stato ...

