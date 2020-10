Coronavirus, con seconda ondata a rischio altri 5,8 miliardi di euro di consumi (Di domenica 25 ottobre 2020) Sebbene il Governo continui a scongiurare l’ipotesi lockdown anche uno stop relativamente “soft” come quello finora annunciato, rischia di avere conseguenze difficilmente sostenibili per le imprese, non solo riducendo la spesa negli esercizi che subiscono le nuove restrizioni, ma spingendo anche le famiglie ad aumentare ulteriormente il risparmio, con una generalizzata riduzione dei consumi. È quanto emerge da un’analisi di Confesercenti che stima un’ulteriore riduzione di circa 5,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie a causa dell’impatto delle nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19. Un duro colpo, l’ennesimo, per i settori del commercio, del turismo e della somministrazione che potrebbe causare la chiusura di altre 20mila ... Leggi su quifinanza (Di domenica 25 ottobre 2020) Sebbene il Governo continui a scongiurare l’ipotesi lockdown anche uno stop relativamente “soft” come quello finora annunciato, rischia di avere conseguenze difficilmente sostenibili per le imprese, non solo riducendo la spesa negli esercizi che subiscono le nuove restrizioni, ma spingendo anche le famiglie ad aumentare ulteriormente il risparmio, con una generalizzata riduzione dei. È quanto emerge da un’analisi di Confesercenti che stima un’ulteriore riduzione di circa 5,8dididelle famiglie a causa dell’impatto delle nuove disposizioni per il contenimento del Covid-19. Un duro colpo, l’ennesimo, per i settori del commercio, del turismo e della somministrazione che potrebbe causare la chiusura di altre 20mila ...

Corriere : Il virologo Giorgio Palù «Il 95% dei positivi è asintomatico. Chiudere tutto? No, basta con l’isteria» - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 19.143 nuovi contagi (con oltre 182mila tamponi) e altri 91 morti - LegaSalvini : IL VIROLOGO PALÙ: «IL 95% DEI POSITIVI È ASINTOMATICO. CHIUDERE TUTTO? NO, BASTA CON L’ISTERIA» - Falaudia1 : @STORNAOK @FerzanOzpetek Certo non ho negato quanto successo, ma se in tv passassero tutti i giorni gli stessi dati… - errantThinker : RT @RaiNews: #25ottobre #CoronavirusPandemic In testa ci sono gli Stati Uniti con 8,5 milioni di persone contagiate, seguiti da India (7,8… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus con Coronavirus, nuovo Dpcm: chiusi bar, cinema e palestre. Ma è scontro con le Regioni Corriere della Sera Coronavirus, Berlusconi “Pronti a tavolo con Governo, no a Lockdown”

ROMA (ITALPRESS) – “Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione ...

Medici anti-Covid: tornano in campo le unità speciali a domicilio

Torna l’incubo del coronavirus e nei locali della guardia medica domani riapre l’Usca, l’Unità speciale di continuità assistenziale incaricata di seguire a domicilio i pazienti Covid per alleggerire i ...

ROMA (ITALPRESS) – “Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione ...Torna l’incubo del coronavirus e nei locali della guardia medica domani riapre l’Usca, l’Unità speciale di continuità assistenziale incaricata di seguire a domicilio i pazienti Covid per alleggerire i ...