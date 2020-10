Spal-Vicenza 3-2: I Biancazzurri vincono nel finale soffrendo (Di sabato 24 ottobre 2020) Oggi 24 Ottobre nello Stadio Paolo Mazza alle ore 14:00 si è disputata la partita Spal-Vicenza di serie B. La Spal si sblocca col Vicenza, conquistando un successo che al Mazza mancava da oltre un anno. È la prima vittoria in campionato della Spal, che devono sudare 93 minuti per superare la squadra di Di Carlo, capace di passare due volte in vantaggio prima di soccombere in pieno recupero. Il Vicenza attende fino al secondo tempo, prima di attaccare senza sosta non riuscendo però a portare a casa la partita. Leggi anche: Pre-Spal-Vicenza: le dichiarazioni degli allenatori Spal-Vicenza: formazioni Spal (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Oggi 24 Ottobre nello Stadio Paolo Mazza alle ore 14:00 si è disputata la partitadi serie B. Lasi sblocca col, conquistando un successo che al Mazza mancava da oltre un anno. È la prima vittoria in campionato della, che devono sudare 93 minuti per superare la squadra di Di Carlo, capace di passare due volte in vantaggio prima di soccombere in pieno recupero. Ilattende fino al secondo tempo, prima di attaccare senza sosta non riuscendo però a portare a casa la partita. Leggi anche: Pre-: le dichiarazioni degli allenatori: formazioni(3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; ...

