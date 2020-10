Massimo Galli: “Situazione peggiore del previsto. Coprifuoco? Non entro nel merito” (Di sabato 24 ottobre 2020) “La situazione è in netto peggioramento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare. Servono, presto, interventi davvero efficaci”. Queste le parole di Massimo Galli ai microfoni di AdnKronos Salute. Il primario dell’ospedale Sacco e docente all’università Statale di Milano ha poi parlato delle misure adottate in questi giorni, come il Coprifuoco: “Non mi sento di entrare nel merito perché non ho dati a disposizione. Certamente bisogna fare in modo che i provvedimenti di restrizione possano essere efficaci e se ne deve valutare bene, ma anche rapidamente, la portata”. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) “La situazione è in netto peggioramento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare. Servono, presto, interventi davvero efficaci”. Queste le parole diai microfoni di AdnKronos Salute. Il primario dell’ospedale Sacco e docente all’università Statale di Milano ha poi parlato delle misure adottate in questi giorni, come il: “Non mi sento di entrare nel merito perché non ho dati a disposizione. Certamente bisogna fare in modo che i provvedimenti di restrizione possano essere efficaci e se ne deve valutare bene, ma anche rapidamente, la portata”.

